США эвакуировали командиров террористов из Сирии

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Командиры боевиков были эвакуированы из некоторых районов провинции Дейр-эз-Зор. Это сделали вертолеты США 27 декабря.

Вертолеты США 27 декабря эвакуировали командиров боевиков из ряда районов провинции Дейр-эз-Зор, пишет "Русская планета".

Маршрутом следования вертолетов стала провинция Хасеке на северо-востоке страны.

Первая подобная операция была зафиксирована 14 ноября 2017 года. Тогда международная коалиция во главе с США и ее сирийские союзники заключили сделку, благодаря которой в октябре около 250 боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и еще около 3,5 тысячи членов их семей покинули город Ракка.