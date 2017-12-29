Собянин наградил 3 московских школьников, задержавших опасных преступников

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы группе жителей столицы. За оказание помощи правоохранительным органам в задержании опасного преступника и активную гражданскую позицию Благодарность мэра Москвы объявлена учащимся 9 класса школы № 1471 Владиславу Абаби и Максиму Хмирову, учащемуся 6 класса школы №1575 Степану Баулину.

Сергей Собянин наградил трех московских школьников, задержавших опасных преступников. Награждение стало частью Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои", который проходит под патронажем Совета Федерации и Российского союза спасателей.

20 июня на улице к Владиславу Абаби и Максиму Хмирову подошел мужчина с просьбой дать ему мобильный телефон для выхода в интернет. После того как неизвестный нашел интересующую его информацию, подростки проверили, какие страницы он посещал, и выяснили, что незнакомец искал адрес и инструкцию по обнаружению закладки наркотических средств.

Владислав и Максим решили пойти следом за мужчиной. Один из ребят позвонил своему родственнику, работающему в полиции, и сообщил адрес, куда направляется подозрительный мужчина. По указанному адресу прибыли сотрудники полиции, которые задержали 29-летнего жителя столицы в момент, когда тот вытащил из клумбы пакетик с наркотическим веществом "спайс".

Установлено, что подозреваемый сделал заказ по интернету, однако не запомнил адрес закладки и воспользовался телефоном прохожих.