Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным в ЦИК кандидатом в президенты. Также Центризбирком зарегистрировал члена комиссии с правом совещательного голоса, который будет представлять интересы Жириновского в ходе кампании. Это Игорь Моховиков.

Центризбирком России зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом в президенты на заседании 29 декабря. Таким образом, председатель либерал-демократов стал первым из претендентов на высший государственный пост, кто прошел процедуру регистрации, передает ТАСС.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал члена комиссии с правом совещательного голоса, который будет представлять интересы Жириновского в ходе кампании. Им стал Игорь Моховиков.

Владимир Жириновский первым из кандидатов подал в ЦИК необходимые для участия в выборах документы. ЦИК рассмотрел документы и уже на следующий день принял решения о регистрации четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, а также о регистрации троих уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам.

Лидер ЛДПР выдвигается на выборы главы государства в шестой раз. Он не принимал участие только в президентской кампании в 2004 году. Тогда от партии баллотировался депутат Госдумы Олег Малышкин. Самый лучший результат лидера ЛДПР на выборах был в 2008 году, тогда он занял третье место, набрав более 9% голосов избирателей.