Россияне примут участие в церемонии открытия ОИ-2018
В параде спортсменов на церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 примут участие российские атлеты. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков. Они пройдут под олимпийским флагом.
Российские атлеты примут участие в параде спортсменов в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.
"Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхёнчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом", - отметил он.
5 декабря Международный олимпийский комитет объявил, что к Играм-2018 будут допущены только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории. Они смогут выступить под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Решение о допуске атлетов будет принимать специальная комиссия.
В тот же день Александр Жуков заявил, что российским спортсменам могут разрешить пройти под флагом на закрытии Олимпиады-2018.
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