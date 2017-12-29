Россияне примут участие в церемонии открытия ОИ-2018

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В параде спортсменов на церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 примут участие российские атлеты. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков. Они пройдут под олимпийским флагом.

Российские атлеты примут участие в параде спортсменов в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова.

"Российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Игр в Пхёнчхане, они пройдут на параде спортсменов под олимпийским флагом", - отметил он.

5 декабря Международный олимпийский комитет объявил, что к Играм-2018 будут допущены только "чистые" российские спортсмены без допинговой истории. Они смогут выступить под олимпийским флагом в статусе "Олимпийский спортсмен из России". Решение о допуске атлетов будет принимать специальная комиссия.

В тот же день Александр Жуков заявил, что российским спортсменам могут разрешить пройти под флагом на закрытии Олимпиады-2018.

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