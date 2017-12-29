Путин ратифицировал соглашение о базе ВМФ России в Тартусе

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Владимир Путин ратифицировал соглашение о расширении базы Военно-морского флота в сирийском Тартусе. Согласно документу, Россия сможет содержать в пункте 11 военных кораблей и заходить во внутренние воды и порты Сирии. Соглашение, принятое Госдумой 21 декабря и одобренное Совфедом 26 декабря, опубликовано на едином портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал соглашение о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в Тартусе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота в районе порта Тартус", - говорится в документе.

Это соглашение регламентирует функционирование, определяет порядок захода и выхода российских военных кораблей и регулирует имущественные отношения, а также "условия использования земельных участков и акваторий".

Документ был внесен 13 декабря президентом России Владимиром Путиным. Его целью является создание договорно-правовой базы, регулирующей условия нахождения пункта МТО ВМФ России. Соглашение заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.