Эксперты подтвердили подлинность записи переговоров Саакашвили о митингах

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Экспертиза СБУ подтвердила подлинность голосов на записях разговоров экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко. Около 15 человек уже были допрошены по этому делу и взяты под защиту государства.

Сотрудники правоохранительных органов Украины подтвердили подлинность голосов на зафиксированных разговорах между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом написала на своей странице в Facebook Лариса Сарган - пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко.

"Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическая экспертиза, подтверждающая подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия", - отметила она.

По ее словам, на данный момент около 15 человек, которые документируют уголовные преступления Саакашвили, Курченко, Дынника, Дангадзе, уже были допрошены как свидетели и находятся под защитой государства.

Как отметил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, в ГПУ понимают, что дело очень резонансное. В связи с этим люди, которые дают показания, предоставляют их при условии, что будут находиться под защитой государства, и они не будут публиковаться до решения суда.

"Если суд захочет их послушать или будет такое настояние, вполне возможно, что это будет закрытое слушание, чтобы не выдавать этих свидетелей, поскольку они являются очень важными. Их показания являются очень ценными, и они действительно будут представлены в суде как весомый аргумент в подтверждение уголовного производства, которое возбуждено против указанных лиц", - приводит его слова сайт "112 Украина".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили протесты под зданием Верховной Рады оказались профинансированы соратниками бывшего президента Украины Виктора Януковича. По словам Луценко, в этом замешан, в частности, бизнесмен Сергей Курченко. Также он обнародовал аудиозапись, на которой якобы слышно, как соратник Саакашвили беседует с доверенным лицом предпринимателя. Экс-глава Одесской области назвал эти обвинения "фейком".