Собянин вручил награды заслуженным москвичам

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В пятницу Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города выдающимся москвичам. Среди них врачи и учителя, строители, представители транспортного комплекса, и даже школьники. Старшеклассников отметили за помощь правоохранительным органам в задержании опасного преступника.

В Белый зал московской мэрии в пятницу пригласили людей самых разных профессий, сообщает "ТВ Центр". Но есть то, что всех их объединяет: каждый день они работают для того, чтобы жизнь в нашем городе стала лучше.

Владимир Городецкий возглавляет учреждение, которое специализируется на реставрации объектов культурного наследия. Их за семь лет существования организации восстановили больше ста. "Я думаю, вот эта награда, она вручается всему коллективу за тот вклад, который мы сделали в то, чтобы Москва была краше", - говорит он.

Четыре церкви, которые стоят вдоль Варварки. А ещё Китайгородская стена и памятник Пушкину на Пушкинской площади – это лишь часть объектов, над которыми в 2017 году работала команда "Мосреставрации". А эти ребята ещё учатся в школе. Но тоже в пятницу получили награды. Благодаря Максиму и Славе удалось задержать преступника, который промышлял наркотиками.

"К нам подходит человек и просит телефон для выхода в интернет. Он выходит в интернет и набирает какой-то сайт. Он заходит на него, и там, в общем-то, сайт с наркотиками", - рассказал Владислав Абаби.

Слава сообщил папе - сотруднику полиции - о случившемся, а тот прислал наряд. Оказалось, что подозреваемый искал так называемую "закладку" - место, где были спрятаны тяжёлые наркотические вещества.

"Для нас это неожиданно, мы думали, что поможем, и всё уладится. Мы даже не думали о том, что нас будут приглашать в мэрию", - рассказал Максим Хмиров.

Сергей Собянин перед тем, как вручить награды, поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и поблагодарил за работу.

"С большим удовольствием поздравляю вас с государственными и городскими наградами. В этом зале представители самых разных профессий. Представители строительного комплекса, который удивляет нас своим размахом строительства в городе Москве. Огромные развязки, дороги, школы. В этом зале люди, которым мы доверяем самое главное: своё здоровье. Которые обеспечивают здоровье миллионов людей. В этом зале представители образовательного комплекса. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, счастья вам, здоровья, дорогие мои!" – сказал Собянин.

Первым награду вручили Виктору Степанову - заместителю председателя "Московского дома ветеранов и Вооружённых сил". Благодаря этой организации, была, в частности, создана служба "санаторий на дому", а также служба сиделок, которые помогают фронтовикам и труженикам тыла. Ирина Шрамко - она возглавляет Центр информационного обеспечения и содействия реформе в ЖКХ столицы - получила звание "заслуженного работника сферы ЖКХ". Она отметила, что многие проекты, которые по всей стране только запускают, в Москве успешно реализуются уже несколько лет. О достижениях столицы в спорте рассказал Алексей Степанов - его наградили за заслуги в развитии физической культуры. А Степан Баулин - ещё один школьник, которого пригласили в мэрию - получил благодарность за то, что помог задержать преступника, совершавшего насильственные действия над несовершеннолетними.

Награды вручили также деятелям культуры и искусства. Церемония награждения, по традиции, закончилась под звон бокалов с шампанским.

Евгения Карих, Дмитрий Иванов, Павел Суменков, "ТВ Центр".