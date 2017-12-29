Две маленькие лосихи поселились в национальном парке "Зюраткуль"

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В уральском заповеднике "Зюраткуль" в Челябинской области - пополнение. Сюда привезли двух молодых лосих. Они выросли за тысячи километров отсюда - в республике Коми. А теперь будут осваиваться в новых условиях. Животные очень дружелюбны к людям.

Словно предчувствуя приключения, лосихи Соня и Дуня даже думают не скрываться за деревьями. Наоборот, тянутся к гостям. А когда ворота перед ними распахиваются, послушно забираются по настилу в грузовик.

Кузов застелен матрацами и пихтовыми ветками – в пути холодно быть не должно. Подруги сразу нашли обстановку комфортной. В течение нескольких суток паре молодых лосих предстояло преодолеть 2 тысячи километров, разделяющих Печоро-Илычский заповедник в республике Коми и национальный парк "Зюраткуль" в Челябинской области.

Уже полгода назад было понятно: Соня и Дуня - не из пугливых. Необычайно подвижные – они без устали бегали вокруг посетителей и сотрудников заповедника. Родились и выросли на лосиной ферме – сохатых здесь разводят больше полувека. Спокойно принимают еду из рук людей. Неудивительно, что бодрая парочка приглянулась гостям с Южного Урала. После оформления ветеринарных справок специалисты из "Зюраткуля", где аналогичная ферма на стадии становления, смогли забрать питомцев.

Примечательно, что оплатил переезд Сони и Дуни челябинский браконьер, пойманный на месте преступления. На ферме в "Зюраткуле" уже живут ровесники лосих-путешественниц - самцы Яшка и Афоня. Так что скучать на новом месте не придется. Да и сотрудники Печоро-Илычского заповедника никогда не забывают о питомцах, с которыми пришлось расстаться.

Дуня и Соня уже адаптировались в национальном парке - со сходом снежного покрова их ждут новые открытия, например, высокогорное озеро Зюраткуль. Жителей Урала приглашают посмотреть на пополнение фермы и советуют взять с собой угощения: морковь, капусту и яблоки.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".