Стали известны результаты проверки въехавшего в остановку автобуса

Теги: Происшествие москва дтп

Тормозная система, а также рулевое управление автобуса, который совершил наезд на остановку общественного транспорта на улице Сходненская в Москве, исправны. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы заявили, что тормозная система и рулевое управление автобуса, врезавшегося в остановку общественного транспорта на улице Сходненская, исправны.

"Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме", - говорится в сообщении ведомства, передает Агентство "Москва".

В пятницу у станции метро "Сходненская" водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с легковой машиной не справился с управлением. В результате он совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате никто не погиб. Три человека получили травмы.

Читайте также:

Стали известны подробности ДТП с автобусом у "Сходненской"

СКР возбудил дело по факту наезда автобуса на остановку в Москве

Собянин поручил разобраться с причинами ДТП с автобусом в Москве