При взрыве гранаты в колумбийском ночном клубе пострадали 30 человек

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В Колумбии в результате взрыва гранаты в ночном клубе пострадали более 30 человек, из которых 11 находятся в тяжелом состоянии. В совершении преступления подозревают мужчину и женщину. Они задержаны.

В результате взрыва гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали более 30 человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на мэра города Каукасия Оскара Анибаля Суареса.

Инцидент произошел в ночном диско-клубе. После происшествия были задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в совершении преступления. Среди пострадавших 11 человек находятся в тяжелом состоянии.