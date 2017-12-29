В Москве из-за пожара эвакуирован подъезд жилого дома

Теги: пожар Происшествие москва

Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы. В результате эвакуированы 15 человек. Сейчас возгорание ликвидировано.

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы произошел пожар. В результате из здания эвакуированы 15 человек. Среди них – пятеро детей, передает ТАСС.

Пять человек удалось спасти из горевшей квартиры и соседней с ней. Еще один человек обратился за медицинской помощью. Инцидент произошел на улице Академика Комарова, дом №20А. Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 40 кв. метров.

В подъезде наблюдалось сильное задымление. Сейчас пожар ликвидирован.