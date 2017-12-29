Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку в террористы

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За вербовку в ряды террористов можно будет получить наказание вплоть до пожизненного заключения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон повышает ответственность за финансирование терроризма, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений.

Теперь они будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. Ранее максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.

Также законом вводится новое понятие в УК России - "пропаганда терроризма". За это преступление предусмотрен штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.