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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность телеканалу "ТВ Центр", газете "Вечерняя Москва" и холдингу "Москва Медиа". Он отметил вклад СМИ в освещение общественно-политической и социально-экономической жизни столицы.

Сергей Собянин объявил благодарность коллективу "ТВ Центра". Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

"За большой вклад в освещение общественно-политической и социально-экономической жизни города Москвы и в связи с празднованием Дня российской печати объявить благодарность коллективам: акционерного общества "Москва Медиа", акционерного общества "Редакция газеты "Вечерняя Москва", акционерного общества "ТВ Центр", - говорится в документе.