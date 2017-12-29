Суд приговорил экс-главу Росграницы Безделова к 9 годам колонии
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Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова к девяти годам колонии общего режима за мошенничество почти на 500 миллионов рублей при обустройстве госграницы.
Бывший руководитель Росграницы Дмитрий Безделов приговорен Мещанским судом столицы к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Следствие установило, что в период с сентября 2009 года по май 2013-го члены преступного сообщества, которое создал Безделов и его сообщники, похитили и легализовали бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 миллионов рублей.
В декабре 2013 года Безделов был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2014-го - в международный. В октябре 2014 года он был задержан на территории Италии.
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