В результате ДТП с тремя автомобилями на севере Москвы пострадал человек

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На севере Москвы столкнулись три автомобиля. По данным источника в экстренных службах, пострадал один человек. В результате аварии произошел разлив бензина. Спасатели смывают топливо с проезжей части.

На севере Москвы столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Около дома номер 52 по Ленинградскому шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии один человек пострадал", - сказал он.

В результате ДТП произошел разлив бензина. Спасатели смывают топливо с проезжей части. Обстоятельства ДТП устанавливаются.