Путин подписал закон о налоговой амнистии для россиян

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Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, скопившиеся к 1 января 2015 года. Также закон списывает недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, которые скопились на ту же дату.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам, которые образовались на 1 января 2015 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей на ту же дату.

Согласно закону, предполагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу. Речь идет о задолженности, образовавшейся на 1 января 2015 года, в том числе, задолженность по пеням, которая образовалась с тех пор.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей предполагается списание по всем налогам, которые образовались на 1 января 2015 года, за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу.

Также, согласно документу, признается безнадежной к взысканию и списывается задолженность по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и лиц, которые занимаются частной практикой, образовавшаяся на 1 января 2017 года.

Закон был принят Госдумой России 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.