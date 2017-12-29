Турция рассказала о деталях договора о поставке С-400 из России

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В секретариате оборонной промышленности Турции рассказали о деталях договора о поставке ЗРК С-400 из России. В ведомстве отметили, что соглашение подразумевает дальнейшее технологическое сотрудничество. Обслуживаться ракетные комплексы будут турецким персоналом.

Турция раскрыла детали подписанного с Россией договора о поставках зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление секретариата оборонной промышленности Турции.

Кредитное соглашение по поставкам С-400 было подписано сторонами в пятницу. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, документ предусматривает поставку двух батарей ЗРС, которые будет обслуживать турецкий персонал.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", - отмечается в заявлении.

Стороны договорились не разглашать информацию о деталях оплаты и технических аспектах соглашения.