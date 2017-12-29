Молодежная сборная по хоккею обыграла белорусов и вышла в плей-офф ЧМ

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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду из Белоруссии в рамках группового этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу россиян. Таким образом российская сборная обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата.

Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над командой из Белоруссии в третьем матче группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Алексей Полодян, Герман Рубцов, Клим Костин и Артур Каюмов. У белорусов по одному голу забили Дмитрий Дерябин и Сергей Пищук.

Таким образом, российская сборная с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы B и обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Чемпионат проходит в американском Баффало. В заключительном матче группового этапа 1 января россияне встретятся со сборной Швеции.