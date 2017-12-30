ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге

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Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России, взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения. По последним данным, пострадали 18 человек.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петергбурга. Об этом сообщила группа SITE.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.

По уточненным данным, пострадали 18 человек.

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