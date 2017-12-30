ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге
Теги: санкт-петербург Теракт магазин
Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России, взяла на себя ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало возле камер хранения. По последним данным, пострадали 18 человек.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петергбурга. Об этом сообщила группа SITE.
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.
По уточненным данным, пострадали 18 человек.
Читайте также:
В Кремле не считают теракт в Петербурге недоработкой спецслужб
Новости по теме Взрыв в магазине в Петербурге
-
29 декабря 2017
Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18 человек
-
28 декабря 2017
В Кремле не считают теракт в Петербурге недоработкой спецслужб
-
28 декабря 2017
Пострадавшим при теракте в Петербурге выплатят по 300 тысяч рублей
-
28 декабря 2017
В больнице остаются 6 пострадавших при взрыве в Петербурге