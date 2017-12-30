Пентагон заявил о прячущихся в долине Евфрата боевиках ИГ

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Ряд боевиков запрещенной террористической группировки "Исламское государство" скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис. При этом в Пентагоне отвергли обвинения в поддержке террористов.

Несколько тысяч вооруженных боевиков после освобождения Ракки смогли беспрепятственно покинуть город, передает "ТВ Центр". Ранее в своём репортаже BBC сообщила, что коалиция во главе с США заключила сделку с запрещенной во многих странах группировкой "Исламское государство".

Теперь этому факту находятся всё новые подтверждения. Журналистам телеканала РТ удалось поговорить с военными из коалиции, которые рассказали, что в октябре Ракку покинули около двух тысяч готовых к бою террористов и еще тысяча раненых. Колонна грузовиков и автобусов с ними беспрепятственно направилась в другие районы Сирии, в том числе в Дэйр-эз-Зор. В подтверждение своих слов солдаты предоставили записи с мобильных телефонов.

О том, что боевики "Исламского государства" перебрались из Ракки в среднюю часть долины реки Евфрат, признал и министр обороны США Джеймс Мэттис. В субботу стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.