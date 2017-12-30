11:43, 30 декабря 2017

В крымском сафари-парке родился детеныш жирафа

Теги:  зоопарк  животные  Крым

В крымском сафари-парке "Тайган" пополнение — с разницей в несколько дней там родились жираф и сразу двое амурских тигрят. В ближайшее время прибавление ожидается в вольере львов.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Бориса Максудова.

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