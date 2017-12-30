В крымском сафари-парке родился детеныш жирафа
В крымском сафари-парке "Тайган" пополнение — с разницей в несколько дней там родились жираф и сразу двое амурских тигрят. В ближайшее время прибавление ожидается в вольере львов.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Бориса Максудова.
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