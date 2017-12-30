Мир готовится отметить Новый год

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Последние приготовления к Новому году идут по всему миру. Ощущение радости и волшебства уже витает в воздухе. До главного праздника остаётся чуть более суток. Красочные салюты, световые шоу, ярмарки, представления и необычные сюрпризы.

Миллионы разноцветных бумажек кружатся в праздничном вихре над площадью Таймс-сквер. Но это пока репетиция. В новогоднюю ночь всё должно быть идеально. Полторы тонны конфетти выпадет здесь с 31 на 1 января. Непредсказуемой остаётся лишь погода. Холода и снегопады атаковали Нью-Йорк в декабре, передает "ТВ Центр". Сейчас на термометрах минус девять.

"Мы советуем всем хорошенько одеться – это будет холодная новогодняя ночь. Но удивительно: здесь, на волшебной Таймс-сквер как будто на десять градусов теплее", - говорит президент компании-организатора Джеффери Штарус.

Уже протестирован и знаменитый шар времени – каждый год он опускается с 23-метровой высоты, чтобы ровно в полночь засветиться тысячами лампочек и дать старт новогодним торжествам. И не важно, какая погода. Плюс 21 в калифорнийской Пасадене, где идут последние приготовления к знаменитому параду роз. 1 января он собирает до миллиона человек. В особый режим в США и Европе уже переведены спецслужбы. В местах массовых торжеств не должно произойти ни одного печального инцидента.

"Люди увидят на площади эффективные меры безопасности: заградительные барьеры и полицейских в форме. Но они не увидят множество незаметных мер, которые мы предпринимаем для того, чтобы спокойно отметить праздник", - сообщил председатель Службы столичной полиции Лондона.

Европейские столицы соревнуются в новогодних новинках. Перед Дворцом искусств в Будапеште появилась рождественская ель, сооружённая из 365 деревянная саней – по числу дней в году. На площадях – светомузыкальные шоу. Но самое атмосферное – это, пожалуй, новогодний трамвайчик. Снаружи лампочки, внутри – игрушки. И пассажиры, которые не могут не улыбаться.

Звуки самбы в исполнении оркестра Дедов Морозов раздаются на Тверской в самом центре Москвы. Однако русский коллега Санта Клауса свою главную миссию видит не в развлечениях. Без добрых дел и праздник – не праздник. И вот сказочные волшебники уже освоили азы альпинизма и высаживаются десантом прямо в окна палат в детских больницах. Поздравить, подарить подарки и, главное, поддержать тех, кто новогоднюю ночь проведёт не дома.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".