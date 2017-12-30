Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

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Владимир Путин поздравил лидеров других стран и правительств с Новым годом. Тест поздравления главы государства размещен на сайте Кремля. В обращении к президенту США Путин заметил, что основной отношений двух стран должно быть взаимное уважение. Поздравляя Башара Асада, президент заверил, что Россия будет и дальше содействовать защите суверенитета Сирии.

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров и руководителей правительств других стран. Поздравление размещено на сайте Кремля в субботу.

Обращаясь в президенту США Дональду Трампу Путин заметил, что основной для развития отношений двух стран должны быть равноправие и взаимное уважение. Президент подчеркнул, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона особенно востребован для достижения стабильности в мире.

Поздравляя Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Владимир Путин выразил надежду на то, что в Новом году Москва и Берлин продвинутся в решении актуальных международных проблем, что будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами.

В адресованном Башару Асаду поздравлению президент заверил, что Россия и дальше будет оказывать содействие властям Сирии в защите государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, а также восстановлении экономики. Путин также выразил надежду на коренные перемены к лучшему в Сирии в новом году.

Поздравляя Реджепа Эрдогана с Новым годом, Путин констатировал успешное восстановление российско-турецких отношений.

"Тесное взаимодействие наших стран позволило поставить надёжный заслон на пути дальнейшего распространения террористической угрозы на Ближнем Востоке и создать условия для запуска политического процесса урегулирования сирийского конфликта", – говорится в послании.

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