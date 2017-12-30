МИД опроверг поставки российскими кораблями нефти в КНДР

Теги: В мире мид кндр

Россия в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении КНДР. Так в российском МИД отреагировали на сообщения западных СМИ о поставках российскими кораблями нефти в Северную Корею в обход санкций Совбеза ООН.

В МИД опровергли сообщения о поставках российскими кораблями нефти в Северную Корею. Как заявили в ведомстве, Россия в полном объеме соблюдает санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (т.е. продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контролем за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", - сообщили в МИД агентству РИА Новости.

Ранее Reuters сообщил, что в октябре и ноябре было зафиксировано несколько случаев поставок нефти российскими кораблями. При этом агентство само не смогло подтвердить сообщения. Источник Reuters также признал отсутствие доказательств причастности российских властей к поставкам.