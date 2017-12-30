Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии

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Владимир Путин и Саули Ниинистё провели телефонные переговоры. Президенты России и Финляндии поздравили друг друга с Новым годом и передали наилучшие пожелания народам двух стран.

Владимир Путин в субботу провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и передали наилучшие пожелания народам двух стран.

"Обсуждены итоги успешного развития российско-финляндских отношений в различных сферах в уходящем году, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества в 2018 году. Были затронуты некоторые актуальные международные вопросы, включая сирийское урегулирование, кризисные ситуации на Корейском полуострове и на Украине", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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