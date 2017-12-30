Самолет Москва—Баку экстренно сел в Волгограде
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В Волгограде совершил аварийную посадку самолет, летевший по маршруту Москва—Баку. По данным оперативных служб, такое решение командир судна принял из-за повышения давления у пассажира.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Баку, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, у одного из пассажиров случился гипертонический криз из-за чего командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.
Пассажир госпитализирован в одну из больниц города.