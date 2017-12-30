Заявление об уязвимости Крымского моста назвали детским лепетом

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В Совете Федерации назвали детским лепетом заявление замначальника Генштаба ВС Украины об уязвимости Крымского моста. По мнению сенатора Франца Клинцевича, подобные угрозы являются разговорами "не понимающего последствия не совсем адекватного генерала".

Враждебным назвал заявление украинских военных об уязвимости Крымского моста депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Об этом сообщает RT. Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа", — сказал Ганжара.

Он напомнил, что угрозы о ракетных ударах со стороны Украины слышатся регулярно. Ганжара выразил уверенность, что объект будет достроен вовремя.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал заявление Киева детским лепетом. Он напомнил, что мост — гражданский объект и в случае угрозы никто "церемониться" никто не будет.

"Поэтому это все детский лепет, разговор не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий", — подчеркнул Клинцевич.