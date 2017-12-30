Петербуржские трезвенники выйдут на крестный ход 1 января

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Крестный ход трезвенники пройдет 1 января в Санкт-Петербурге. В нем примут участие непьющие представители духовенства, молодежь и все желающие.

В Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге 1 января пройдет крестный ход непьющих. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что в нем примут участие духовенства епархии, члены трезвеннических общин города, молодежь и все желающие. Целью хода - призвать горожан к "трезвению и бодрствованию".