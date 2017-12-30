Неизвестный захватил заложников в Харькове

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Мужчина захватил заложников в отделении украинской почты в Харькове, угрожая взрывчаткой. О своих требованиях злоумышленник пока не заявлял.

Неизвестный захватил заложников в отделении почты в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя нацполиции Украины Ярослава Тракало.

По его словам, мужчина зашел в здание почты и сообщил, что на нем прикреплена взрывчатка. О своих требованиях злоумышленник не сообщал.

Число заложников неизвестно.

Территория после почты оцеплена, на месте работают оперативные службы.