Неизвестный захватил заложников в Харькове
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Мужчина захватил заложников в отделении украинской почты в Харькове, угрожая взрывчаткой. О своих требованиях злоумышленник пока не заявлял.
Неизвестный захватил заложников в отделении почты в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя нацполиции Украины Ярослава Тракало.
По его словам, мужчина зашел в здание почты и сообщил, что на нем прикреплена взрывчатка. О своих требованиях злоумышленник не сообщал.
Число заложников неизвестно.
Территория после почты оцеплена, на месте работают оперативные службы.