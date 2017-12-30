Собянин напомнил о круглосуточном транспорте в Новый год

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Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что столичный общественный транспорт будет работать всю ночь 31 декабря. Кроме того, до 8 января парковки будут бесплатными.

Московское метро, МЦК и самые востребованные маршруты наземного транспорта в новогоднюю ночь будут работать всю ночь. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Столицы Сергей Собянин.

Кроме того, с 31 декабря по 8 января парковки в Москве будут бесплатными.