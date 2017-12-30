ФСБ задержала исполнителя взрыва в Санкт-Петербурге
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Спецслужбы задержали организатора и исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Мужчина передан в Следственный комитет для допроса. Взрыв в петербуржском супермаркете произошел 27 декабря. Пострадали 18 человек.
Организатор и исполнитель теракта в Санкт-Петербурге 27 декабря задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Подозреваемый уже передан в Следственный комитет. Как сообщила TVC.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, мужчину допрашивают. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.
Пострадали 18 человек.
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