ФСБ задержала исполнителя взрыва в Санкт-Петербурге

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Спецслужбы задержали организатора и исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Мужчина передан в Следственный комитет для допроса. Взрыв в петербуржском супермаркете произошел 27 декабря. Пострадали 18 человек.