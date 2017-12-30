18:16, 30 декабря 2017

ФСБ задержала исполнителя взрыва в Санкт-Петербурге

Теги:  санкт-петербург  Теракт  взрыв  фсб

Спецслужбы задержали организатора и исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ФСБ. Мужчина передан в Следственный комитет для допроса. Взрыв в петербуржском супермаркете произошел 27 декабря. Пострадали 18 человек.

Организатор и исполнитель теракта в Санкт-Петербурге 27 декабря задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Подозреваемый уже передан в Следственный комитет. Как сообщила TVC.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, мужчину допрашивают. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 27 декабря. Мощность бомбы составила 150 граммов в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использовались болты и гайки.

Пострадали 18 человек.

Читайте также:

ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в магазине в Петербурге

В Кремле не считают теракт в Петербурге недоработкой спецслужб

Путин признал терактом взрыв в магазине в Петербурге

Новости по теме Взрыв в магазине в Петербурге

Другие новости

В других СМИ