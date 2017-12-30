Стали известны подробности захвата заложников в Харькове

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Мужчина, захвативший заложников в отделении почты Украины в Харькове, не планировал этого делать. Как сообщили в МВД страны, злоумышленник намеревался лишь ограбить учреждение. Сейчас с ним ведутся переговоры.

Захвативший заложников в отделении почты в Харькове планировал ограбить учреждение, но после прибытия полиции поменял свои планы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, в момент налета в здании почты находились девять человек, в том числе двое детей.

"Кто-то успел позвонить 102 и вызвать полицию. Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", - написал Геращенко в фейсбуке.

Он добавил, что с мужчиной ведутся переговоры. Ему предложили отпустить заложников и сдаться властям. Никаких требований злоумышленник не выдвигал.