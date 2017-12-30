Львенок выбрался из багажного отсека самолета Петербург—Грозный

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Трехмесячный львенок смог выбраться из клетки в багажном отсеке самолета, следовавшего из Грозного в Санкт-Петербурге. Свободно разгуливающее по отделению животное обнаружили уже после приземления.

В аэропорту "Пулково" обнаружили львенка, который выбрался из клетки в багажном отсеке самолета, прибывшего из Грозного. Об этом пишет "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, трехмесячный львенок сломал клетку и свободно гулял по багажному отсеку. При это он вел себя агрессивно и никого к себе не подпускал.

Усилиями ветеринаров и спасателей животное удалось поймать. Сейчас львенок чувствует себя хорошо.