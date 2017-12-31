Новый год в Москве: куда сходить и что посмотреть

Теги: праздник москва Новый год

Считанные часы остаются до прихода Нового 2018 года. В России его встретят 11 раз. Первыми зажгут бенгальские огни и услышат поздравления президента жители Дальнего Востока. Последние приготовления идут и в столице. На московских улицах, площадях и в парках проведут сотни мероприятий. Где побывать и что посмотреть в праздники - в репортаже "ТВ Центра".

Тверская во власти муз! Это не зимнее чудо, а добрая традиция! По большим праздникам главная городская улица становится пешеходной, но чтобы на Новый год - впервые! Одна большая театральная площадка! 10 лучших спектаклей. Среди которых и номинанты фестиваля "Золотая Маска". Волшебные "Щелкунчик", "Снежная Королева", "Снегурочка" и "Каменный цветок". Дарить москвичам праздник здесь будут в новогоднюю ночь до 3 часов, 1 и 2 января. Причем, пища не только духовная, передает "ТВ Центр".

"В этом году Московские рестораторы подготовили 10 специальных блюд. Это гастрономический спецпроект "Сказочно и вкусно". Такое название, потому что каждое блюдо будет привязано к какой-либо сказке, привязано к площадке. Например, можно будет попробовать необычный датский сэндвич сморреброд, пирожки с черникой и многое другое всякое интересное", - сказала представитель организационного комитета "Путешествие в Рождество" Анна Топорова.

В предновогодней суматохе, кажется, весь город! Встретить 2018 год можно в парке "Зарядье" или на Манежной площади. В воздухе запах глинтвейна и имбирных пряников! Настоящий хвойный лес как из сказки "12 месяцев". Правда, пока, не хватает действующих лиц. Репетируют, готовятся. А вот главный новогодний волшебник с внучкой уже вовсю работают. Вся ночь впереди!

Не до сна будет не только деду Морозу! Столичный метрополитен, МЦК и некоторые маршруты наземного транспорта будут работать всю ночь. А автомобилисты все новогодние праздники смогут парковаться совершенно бесплатно. Безопасность в городе обеспечат 13 тысяч стражей порядка. И пока куранты отсчитывают последние часы уходящего года, москвичи стараются поскорее закончить все дела.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 14 января. Праздничное настроение царит во всех столичных районах. На Поклонной горе гигантский светящийся шар как волшебный портал в новый 2018!

Всем известно: как Новый год встретишь - так его и проведешь. Наш телеканал, уже по традиции, предлагает делать это ярко, шумно и весело! Большой праздничный концерт на Поклонной горе и конечно "Новый год в прямом эфире". Любимые артисты, прямые включения из Сокольников, с ВДНХ и Тверской площади и многое другое! Начало ровно в 23 часа.

Матвей Шестаков, Олег Лапшов, Юлия Стёпина, Елена Сахно, "ТВ Центр".

Читайте также:

Москва путешествует в Рождество. Фотогалерея

Собянин напомнил о круглосуточном транспорте в Новый год

Мир готовится отметить Новый год