Новогодний салют в Москве запустят с 38 точек

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Новый год в столице отметят залпами тысячи фейерверков. Салюты запустят с 38 площадок в разных районах города. Тем, кто собирается встретить праздник в центре Москвы, рекомендуется оставить личные автомобили дома и пересесть на общественный транспорт.

Новый год в столице отметят залпами тысячи фейерверков. Салюты запустят с 38 площадок во всех округах. А тем, кто собирается встретить праздник в центре города, рекомендуется оставить личные автомобили дома и пересесть на общественный транспорт - так добираться будет и удобнее и быстрее, передает "ТВ Центр".

На время новогодних гуляний - до 4 января - основные улицы в центре города стали пешеходными. Для проезда закрыли Тверскую от Триумфальной площади до Манежной, а также Моховую, Охотный ряд и все ближайшие переулки. Вместо машин на этих улицах будут новогодние ёлки, световые инсталляции, ярмарки, и театральные сцены.

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