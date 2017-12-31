Россияне организовали новогоднюю елку для детей в Сирии

Теги: сирия дети Новый год

Перед Новым годом наши соотечественники в организовали ёлку для сирийских детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами. Такое масштабное мероприятие в Русском центре в Дамаске провели впервые с начала боевых действий.

Атмосфера праздника и волшебства повсюду. В преддверии Нового года наши соотечественники в Сирии организовали ёлку для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами, передает "ТВ Центр".

Такое масштабное мероприятие в Русском центре в Дамаске провели впервые с начала боевых действий. Теперь, когда террористы разгромлены, в города активно возвращается мирная жизнь. А вместе с ней и вера в то, что чудеса случаются. Детям показали спектакль по мотивам сказки "Приключения Буратино". Постановку долго репетировали, специально к представлению вручную шили костюмы. Конечно же, подготовили и подарки, которые ребятам у новогодней ёлки торжественно вручил главный волшебник.

"Здесь - в Сирии, в Дамаске, Новый год уже состоялся. Дети очень довольные, счастливые. Есть настоящий Дед Мороз, есть Снегурочка. Есть настоящий праздник, есть ёлка, которая зажглась своими огнями, есть дети. И ради этого стоит жить и делать такие праздники", - сказал заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.