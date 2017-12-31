В Северной Америке замерз Ниагарский водопад

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Из-за сильных морозов в Канаде практически полностью замерз Ниагарский водопад. В этом регионе побит 57-летний температурный рекорд.

В Канаду пришли сильные морозы. И многочисленные туристы получили своеобразный новогодний подарок - знаменитый Ниагарский водопад почти замёрз, передает "ТВ Центр".

Благодаря низким температурам, которые принёс сюда полярный циклон, водопад получил великолепное ледяное обрамление. Туристы, особенно из южных стран, были бы в полном восторге от этих красот, если бы не мёрзли так сильно.

Холода и обильные снегопады накрыли весь юг Канады с крупнейшими городами - Торонто, Оттавой и Монреалем. В регионе, где находится Ниагара, побит 57-летний температурный рекорд. Местные жители говорят, что если мороз продержится ещё несколько дней, то водопад может полностью замёрзнуть.