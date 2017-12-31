Трамп: коалиция США отвоевала почти 100% территорий террористов ИГ
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Дональд Трамп заявил, что коалиция во главе с США отвоевала у террористов "Исламского государства" в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Ранее американские власти отмечали, что российские ВКС осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ".
Американский президент Дональд Трамп заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала у террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", - сказал Трамп.
Ранее власти США отмечали, что российские ВКС осуществили "лишь небольшую часть операций против "Исламского государства". Такую же позицию поддержали и другие западные страны. В частности, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Россия "присвоила" себе победу в Сирии.
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