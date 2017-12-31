Шесть человек погибли при крушении самолета в Австралии

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Легкий самолет упал в реку Хоксбери к северу от Сиднея. В результате происшествия погибли шесть человек. В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Шесть человек погибли в результате падения одномоторного легкого самолета DHC-2 Beaver в Австралии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Воздушное судно упало в реку Хоксбери к северу от Сиднея. По предварительным данным, четыре жертвы крушения являлись гражданами Великобритании, также на борту находился 11-летний мальчик.

В настоящее время специалисты устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.