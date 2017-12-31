Скончался актер Александр Шаврин

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Российский актер Александр Шаврин умер в возрасте 57 лет. Причина смерти артиста не называется, однако ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание.

Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Владимира Маяковского.

Причина смерти актера не называется, однако ранее у Шаврина было диагностировано онкологическое заболевание. В свою очередь, как передает ТАСС, прощание с актером пройдет 2 января в Театре имени Владимира Маяковского.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года. Актер известен по своим ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Дети Арбата". В 2001 году Шаврин получил звание заслуженного артиста России.