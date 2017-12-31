Белка напала на офицера полиции в США

Теги: В мире полиция сша животные

Незваная белка проникла в жилой дом в американском городе Брокпорт и напала на полицейского. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

Белка проникла в жилой дом в американском городе Брокпорт и бросилась на одного из офицеров полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

В комментарии к видеозаписи говорится, что белка, "по имеющимся сведениям, стала есть печенье на кухне". Затем зверек запаниковал и начал хаотично носиться по кухне, после чего прыгнул со стола на полицейского.

В итоге офицеры смогли поймать белку и впоследствии отпустили ее на волю.