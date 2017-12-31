Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Кроме того, он рассказал, как много было сделано для того, чтобы преобразить московские парки, площади и улицы к новогодним праздникам.

Более 10 миллионов москвичей и гостей столицы в этом году посетят рождественский фестиваль. Об этом Сергей Собянин написал на своем сайте, передает "ТВ Центр".

Мэр поздравил горожан с наступающим праздником и рассказал, как много было сделано, чтобы преобразить московские парки, площади и улицы к Новому году. Глава города вспомнил, как в столице открывались первые катки с искусственным льдом - теперь они есть в каждом районе. Как на Манежной площади впервые устроили ярмарку и поставили декорации - сейчас фестиваль охватывает весь центр города. Сергей Собянин также поделился планами на будущее - для удобства москвичей красивые праздничные площадки должны появиться в каждом районе.

"Меня много критикуют за избыточные траты на праздничное оформление города. Но во-первых, эти затраты окупаются с финансовой точки зрения. А во-вторых, за это голосуют люди, голосуют ногами — миллионы москвичей. Новогодние праздники в Москве стали одним из самых модных туристических направлений в мире. Желаю москвичам в новом году больше радостных минут, больше солнца, которого до обидного мало в нашем городе, душевного спокойствия, здоровья и удачи", - отметил Собянин.