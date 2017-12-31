В Новой Зеландии уже встретили Новый год

Теги: праздник Новый год новая зеландия

Новый Год уже наступил у жителей Новой Зеландии. Оклэнд встретил полночь праздничным фейерверком. Праздничные кадры "ТВ Центр" получил с Тихоокеанского побережья в прямом эфире.

Для новозеландцев Новый год уже наступил. А в ближайшие часы его встретят в Австралии, Японии и на российском Дальнем Востоке. К встрече праздника готовятся во всём мире, передает "ТВ Центр".

В Шотландии он совпадает с древней традицией проводов последнего дня года уходящего. Костюмированный факельный парад в Эдинбурге собрал 20 тысяч участников. Согласно традиции - считается, что огонь переносит мудрость из старого года в новый, и сжигает все невзгоды.

В Будапеште - перед Дворцом искусств - появилась рождественская ель, сооружённая из 365 деревянных саней – по числу дней в году. На площадях – светомузыкальные шоу.

Во Франции центром празднований традиционно станут Елисейские поля. Несмотря на то, что столицу заливает дождём, красочная подсветка французов радует, как всегда.

То же и в Лондоне. Только спецслужбы переведены на особый режим.

Одними из последних встретят Новый год американцы. В Нью-Йорке - на Таймс-Сквер - вместо снега на головы празднующих выпадет полторы тонны конфетти. Уже протестирован и знаменитый шар времени – каждый год он опускается с 23-метровой высоты, чтобы ровно в полночь засветиться тысячами лампочек.