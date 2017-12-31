Путин пожелал россиянам перемен к лучшему в 2018 году

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Владимир Путин в новогоднем поздравлении пожелал россиянам успехов и благополучия, а также перемен к лучшему в следующем году. Российский президент также особо поздравил всех тех, "кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда".

Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к жителям нашей страны напомнил, что Новый год является семейным праздником и пожелал россиянам перемен к лучшему в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", - сказал Путин.

Российский президент также особо поздравил всех тех, "кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда".

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", - отметил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что до наступления 2018 года еще "есть время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием".

"Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас", - сказал Путин.

Кроме того, он пожелал россиянам успехов и благополучия, а также "мира и процветания нашей великой России - нашей любимой и единственной". "Будьте счастливы! С праздником вас - с новым, 2018 годом!", - добавил Путин.