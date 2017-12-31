Собянин открыл станцию метро "Ховрино" в Москве

Теги: Москва собянин метро мэр

31 декабря в столице официально открылась станция метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. В торжественной церемонии принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин. Пользоваться новой станцией будут ежедневно около 60 тысяч пассажиров подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии московского метро. Об этом сообщает агентство "Москва".

Станция "Ховрино" станет 23-й по счету на зеленой ветке и 207-й в столичном метро в целом. После ее открытия, метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. "Ховрино" улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный.

Согласно прогнозам, пользоваться новой станцией будут ежедневно около 60 тысяч пассажиров подземки.