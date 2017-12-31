Медведев: пусть 2018 год принесет благополучие и радость в каждую семью

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Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении выразил надежду, что следующий год откроет для каждого россиянина новые возможности, а также принесет благополучие и радость в каждую семью.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что наступающий 2018 год откроет для каждого жителя нашей страны новые возможности. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Эти праздничные дни дарят теплоту общения с дорогими нам людьми. Пусть они наполнят нас положительной энергией на долгое время. А новый, 2018 год оправдает все наши надежды, будет щедрым на хорошие события, принесет благополучие и радость в каждую семью. Пусть рядом с нами будут наши близкие и друзья", - сказал Медведев.

"Пусть сбудутся желания, которые мы загадываем под бой курантов. Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть все будет хорошо", - подчеркнул Медведев.