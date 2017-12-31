СКР переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на статью о теракте

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Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге на статью о теракте. По данным следствия, обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство в камере хранения магазина.

Следователи переквалифицировали дело о взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге на статью о теракте. Об этом TVC.ru сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следственными органами главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города. В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По данным следствия, обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. По словам Петренко, недалеко от места взрыва он также спрятал две флешки, на которых содержалась информация о причинах совершенного преступления и фотографии взрывного устройства.

"В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал", - отметила Петренко.

Она добавила, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

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