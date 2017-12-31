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Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм" с пяти до 10 лет лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм" с пяти до 10 лет лишения свободы. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Во вторник Совет Федерации одобрил закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с пяти до 10 лет лишения свободы. Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступила смерть человека или иные тяжкие последствия.

Свыше тысячи человек осуждены в России за ложные сообщения о террористической угрозе с начала 2016 года. Согласно данным статистики Судебного департамента при Верховном суде, в 2016 году по статье 207 были осуждены 742 человека, за первое полугодие 2017 года - 323 человека.

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