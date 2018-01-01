Ким Чен Ын рассказал о ядерной кнопке у него на столе

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Глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к жителям страны рассказал о завершении создания ядерных сил страны. Он отметил, что ядерная кнопка постоянно лежит у него на рабочем столе.

КНДР завершила в 2017 году создание своих ядерных сил. Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын в новогоднем обращении, отмечает ТАСС.

По его словам, ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Ким Чен Ын добавил, что благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания "США не смогут начать войну" против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара.

В конце декабря Вашингтон расширил санкции против Пхеньяна. В "черный" список включены два северокорейских официальных лица. Это замглавы Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чон Сик и первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете страны Ри Пьонг Чо.

США вводят ограничительные меры против КНДР из-за разработки Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет, а также ядерных боеголовок для их оснащения.