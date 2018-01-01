10:49, 01 января 2018

Трех человек спасли во время тушения пожара в Москве

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Три человека спасены при тушении пожара в квартире жилого дома в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

В квартире жилого дома в Южном Бутово произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС России по Москве.

"Пожар произошел на восьмом этаже в квартире жилого дома, расположенного по адресу: Плавский проезд, д. 4. В результате тушения возгорания спасены три человека", - отмечает АГН "Москва".

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